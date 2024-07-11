بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا القديم باتجاه القاهرة، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، تسبب في اصابه 5 أشخاص وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فإنقلب في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين سمسطا بحوالي 3 كيلو ، بإتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

على الفور انتقلت قوات الشرطة و4 سيارات من مرفق اسعاف الفيوم لمكان الواقعة.

تبين إصابة كل من، احمد نعمان احمد محمد 25 سنه مصاب باشتباه كسر بالترقوة اليسري واشتباه كسر بالعمود الفقري، ونعمان احمد عمران 63 سنه، مقيم بمحافظة أسيوط، مصاب باشتباه بكسر باليد اليمني وإشتباه كسر بالفقرات العنقية، ومصطفى يونس الشطوري، 38سنه، مقيم بمحافظة الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالوجه، وإصابة كل من، وائل فريد ابراهيم، 39 سنه، ومقيم بالقاهرة، بسحجات وكدمات، واحمد سامي عمران ، 39 سنه، فاقد الوعي ومصاب بجروح وسحجات متفرقه بالجسم.وتم نقلهم الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.