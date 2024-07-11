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الخميس 11 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط المتهم بفيديو سيارة شرطة داخل أحد الأنفاق بالإسماعيلية

المتهم
المتهم
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كشفت  أجهزة وزارة الداخلية  ملابسات ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله سقوط أحد الأشخاص على سيارة شرطة داخل أحد الأنفاق بالإسماعيلية.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 يوليو الجارى تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن الإسماعيلية بمحاولة أحد الأشخاص سرقة كشافات الإنارة الخاصة بنفق الثلاثينى بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة حيث تبين أن المذكور اعتلى مكانا مرتفعا وحرصاً على حياته تم تمكينه من النزول على ظهر سيارة الشرطة وتم ضبطه.. وبحوزته (3) قطع أسلاك كهربائية خاصة بوصلات أحد كشافات الإنارة بالنفق.
 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

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