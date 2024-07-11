رئيس «مياه الفيوم» يبحث مع رؤساء الشبكات آلية تحسين الخدمة

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماعاً مع رؤساء الشبكات بجميع مراكز المحافظة لبحث آليات تحسين وإستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بحضور المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه واللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة والمهندس جمعة علي مدير عام الإنتاج والمهندس مسعد محمد مدير عام الشبكات ورؤساء ومشرفين شبكات المياه بجميع مراكز المحافظة.

وخلال الإجتماع شدد على التعامل الفوري مع الأعطال وشكاوى المواطنين وسرعة تنفيذ ما يلزم للمناطق المتضررة من ضعف الضغوط للقضاء على المشكلة والتنسيق مع قطاع التخطيط بهدف تحديد جدوى ومردود الأعمال وعمل برنامج زمني لخطة الاحلال وتجديد الشبكات ووضع آلية للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وسرعة تنفيذ أعمال المد والتدعيم والاحلال والتجديد خاصة بالمناطق الساخنة.

وأوضح أهمية وضرورة التنسيق والتعاون بين رؤساء الشبكات والعمل على تقليل كمية المياه المهدرة والاسراع بمشروعات روافع المياه مع التأكيد على أهمية إجراء أعمال الصيانة للروافع والعمل على تطوير الأفكار لإدارة الأزمات والمتابعة اليومية لحالة ضغوط المياه بالشبكات وتوفير جميع المهمات بكافة المراكز لتوفير الوقت في نقلها وإنجاز أعمال الإصلاح في أقل وقت ممكن.

وأكد أن الشركة تسخر جميع طاقتها وإمكاناتها البشرية والمادية من أجل تحسين وتجويد خدمات مياه الشرب وخاصة والمناطق الساخنة لضمان وصول الخدمة لكافة المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.