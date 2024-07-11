تجويع وتعطيش وقصف ونزوح.. الاحتلال الإسرائيلي يدمر كل أشكال الحياة بغزة

قال محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي كثف من استهداف المدنيين منذ نهاية الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الأمر زاد مؤخرًا عقب إعطاء الاحتلال أوامر بالإخلاء العشوائي والمتضارب لسكان بعض مناطق غزة.

وأضاف المغبط، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية داليا نجاتي، الاحتلال الإسرائيلي يدمر كل أشكال الحياة في قطاع غزة، ويطلب من سكان مناطق معينة في غزة الإخلاء إلى مناطق أخرى.

وتابع، أنه بعد تنفيذ المدنيين أوامر الاخلاء يبدأ جيش الاحتلال بعملية عسكرية في مناطق من المفترض أن تكون آمنة، إذ استهدف كل المدنيين الذين يحاولون أن يبتعدوا عن العمليات العسكرية، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددا من مدارس الإيواء التي تأوي النازحين الفلسطينيين وأدى إلى وفاتهم، الأمر ما يؤكد نية الاحتلال بتنفيذ الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

