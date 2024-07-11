وكيل صحة الإسماعيلية تتابع سير العمل في الوحدات الصحية

تابعت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية انتظام سير العمل في الوحدات الصحية تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار ،نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية ،حيث امر وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية بتكثيف المرور على أماكن تقديم الخدمة الصحية بمدن المحافظة خلال أيام الأجازات.

وأوضحت الدكتورة مى سامى، مدير إدارة الطب الوقائي، أنه إستكمالًا لخطة التأمين الطبي خلال أيام الأجازات جرى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد محمود، مدير إدارة الإسماعيلية الصحية، وعضوية فريق التطعيمات ومكاتب الصحة بالإدارة ؛للمرور على مكتب صحة العرايشية ومكتب صحة المختار لمتابعة أعمال مكاتب الصحة بمدينة الإسماعيلية، والإطمئنان على تواجد جميع الفرق الطبيه والإدارية وانتظام تقديم الخدمات الوقائية للمواطنين.

وأشادت وكيل وزارة الصحة بتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل ،وإنتظام تقديم الخدمات الوقائية والتطعيمات للمواطنين، وسلامة سلسلة التبريد بتلك المكاتب، وتوافر الأمصال والطعوم، ومتابعة حالات الأمراض المعدية وتسجيلها، ومتابعة تسجيل المواليد والوفيات.