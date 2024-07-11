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الخميس 11 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا للصحفيين: مكتبي مفتوح لأي قلم حر وفكر وطني مستنير

محافظ المنيا مع الصحفيين
محافظ المنيا مع الصحفيين
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عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا تعارفياً مع نخبة من الشخصيات الإعلامية والصحفية في المحافظة، وتناول الاجتماع مناقشة أهم القضايا التي تهم المواطنين في المنيا، بالإضافة إلى سبل دعم وتعاون المحافظة مع المؤسسات الإعلامية والصحفية.

استمع محافظ المنيا، باهتمام لمطالب ممثلي الأسرة الصحفية، مؤكداً على دعمه القوي للدور الصحفي ولجميع العاملين في مختلف المجالات الإعلامية، سواء في الصحافة أو الإذاعة أو التلفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح محافظ المنيا، أن الهدف من هذا الدعم هو مساعدة الإعلاميين في أداء مهمتهم الوطنية على أكمل وجه، بما يساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أكد على أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على الإنجازات التي يتم تحقيقها على أرض الواقع ومحاربة الشائعات المغرضة.

وحرص محافظ المنيا، على التأكيد على أن مكتبه مفتوح دائماً لأي قلم حر وفكر وطني مستنير.

وأعرب الإعلاميون وأعضاء الأسرة الصحفية عن خالص شكرهم وتقديرهم للمحافظ على دعمه وتعاونه، متمنين له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة.

وقد حظيت هذه المبادرة من المحافظ بتقدير كبير من قبل الصحفيين والإعلاميين في المنيا، الذين اعتبروها خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين المحافظة ووسائل الإعلام المختلفة.

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المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الصحفيين لقاء الصحفيين الأسرة الصحفية