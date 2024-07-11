استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة ميثلون بجنين

استشهد طفل فلسطيني مساء اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ميثلون جنوب جنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت جثمان الطفل الشهيد من الطريق العام في ميثلون إلى المستشفى التركي في طوباس.

أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ميثلون، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أسفرت عن استشهاد الطفل علي حسن علي ربايعة، البالغ من العمر 17 عامًا، وإصابة شابين آخرين. كما اندلعت مواجهات في قرية سيريس المجاورة، حيث أصيب خلالها طفلان آخران بالرصاص الحي.

مع استشهاد الطفل ربايعة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 573 شهيدًا، بينهم 138 طفلًا، بالإضافة إلى حوالي 5350 جريحًا.