رئيس مجلس الدولة الصيني يهنئ مدبولي على تجديد الثقة فيه رئيسا للوزراء



أرسل رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، اليوم الخميس، رسالة إلى د. مصطفى مدبولي لتهنئته على تجديد الثقة فبه رئيسا لوزراء مصر.

وفي رسالته، قال لي إن الصين ومصر تتمتعان بصداقة عميقة وطويلة الأمد، مضيفًا أنه في السنوات الأخيرة، بتوجيه واهتمام مشترك من الرئيس شي جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي، ازدهرت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر وجلبت فوائد ملموسة للشعبين.

وفي معرض إشارته أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية، أعرب لي عن استعداد الصين للعمل مع الحكومة المصرية الجديدة لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز التعاون الودي في مختلف المجالات، من أجل تعزيز التنمية الجديدة المستمرة للعلاقات الصينية-المصرية.