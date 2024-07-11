وزير الخارجية الصيني يهنئ «عبدالعاطي» على المنصب

أرسل وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، رسالة إلى دكتور بدر عبدالعاطي لتهنئته على توليه منصب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وفي رسالته، قال وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن العلاقات الصينية-المصرية حافظت على زخم تنموي قوي خلال السنوات القليلة الماضية مع إقامة تعاون مثمر في مختلف المجالات، وإجراء اتصالات وتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية بشكل سليم.

وأعرب وانغ عن استعداده للعمل بنشاط مع عبد العاطي على تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستويات جديدة.