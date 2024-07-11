كما انفردت البوابة.. حركة تغييرات واسعة فى مجالس أمناء الهيئات الشبابية والرياضية

كما انفردت البوابة نيوز خلال الأيام الماضية أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حركة تغييرات واسعة في مجالس أمناء الهيئات الشبابية والرياضية، بهدف تفعيل دور تلك الهيئات في تحقيق أهدافها نحو تطوير الشباب وتعزيز الرياضة في مصر، وتعزيز المسؤولية والشفافية في إدارة الهيئات الشبابية والرياضية.

شملت الحركة حسب ما نشرته البوابة نيوز سابقا تغييرات في عدد من المناصب القيادية في مجالس أمناء "المدينة الرياضية ببورسعيد، مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة(نادي النادى بشيراتون)، التنمية الشبابية بالجزيرة، مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة، بالاضافة إلى مجلس إدارة اللجنة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه التغييرات تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير العمل الشبابي والرياضي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور الهيئات الشبابية والرياضية في تنفيذ برامجها ومبادراتها المختلفة، مشيراً إلى أن الهيئات الشبابية والرياضية تلعب دوراً هاماً في تنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم، مشدداً على ضرورة تفعيل دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أضاف الدكتور أشرف صبحي أن حركة التغيرات تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير القطاع الشبابي والرياضي، وتعزيز القدرات الإدارية والمهارات الفنية للهيئات الشبابية والرياضية، واختيار الكفاءات الإدارية في القطاع الشبابي والرياضي لتحقيق الأهداف المستقبلية، وفي سياق التحول الشامل الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاعي الشباب والرياضة.

ولفت "صبحي" إلى أن تلك التغيرات لإحداث تحسينات هيكلية وتنظيمية وتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة هذه الهيئات، من خلال الدفع بعدد من القيادات الشبابية والرياضية المتميزة في مجالس الأمناء، بهدف الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في دفع مسيرة العمل الشبابي والرياضي.

ومن المقرر إجراء عدد آخر من التغيرات خلال الفترة المقبلة.