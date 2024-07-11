خلال جولته اليوم.. محافظ المنيا يأمر بإزالة القمامة خلف مستشفى الصدر

خلال جولته اليوم بملوى، وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بصورة عاجلة رفع تجمعات قمامة خلف سور مستشفي الصدر بالمدينة.



وعلى الفور، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي برفع المخلفات والقمامة من خلف سور المستشفي، و تمهيد الأرض وتسويتها باستخدام اللوادر التابعة للوحدة المحلية.

وكان المحافظ قد وجه خلال جولته الميدانية، رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات علي مستوى المحافظة، لافتاً إلي تقديمه كل سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة.

وأكد المحافظ أن تقييم الأداء خلال المرحلة الحالية يعتمد فى الأساس الأول على تمهيد الطرق و نظافة الشوارع ورفع المخلفات مع توقيع الجزاءات والعزل من الوظيفة حال التقاعس أو أداء المهام دون المستوى المطلوب مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع دون استثناء.



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