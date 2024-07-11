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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أغرقها في البانيو انتقاما من أمها.. مصرع طفلة على يد والدها بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها على يد والدها بعدما أنهى حياتها بطريقة بشعة بسبب خلافات بينه وبين زوجته "والدة الطفلة" وتركها للمنزل بالجيزة، فقرر الانتقام من الطفلة كيدًا في الأم.

البداية بورود إخطار للأجهزة الأمنية من إحدى المستشفيات الخاصة في محافظة الجيزة بوصول جثة طفلة تبلغ من العمر عامين، متوفاة، ويرجح السبب الأولي للوفاة هو تعرضها للغرق.

بفحص رجال المباحث الواقعة والبلاغ؛ تبين أن الطفلة تدعى "خديجة أحمد" تبلغ من العمر عامين فقط، وأن والدها المدعو  "أحمد ص" هو من قام بقتلها.

وأمام جهات التحقيق أوضح المتهم أنه قام بإغراق طفلته في“البانيو” انتقاما من والدتها بسبب خلافات بينهما وتركها للمنزل، تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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