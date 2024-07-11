جامعة المنصورة تتصدر تصنيف "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة تصدر الجامعة طبقًا لتصنيف "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية نسخة يوليو 2024، حيث جاءت في المركز الأول بعدد استشهادات بلغت (703287) استشهادًا مرجعيًّا، كما جاءت في المركز 636 على مستوى العالم.

يذكر أن التَّصنيف الإسباني "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًّا، معتمدًا على محرك البحث "جوجل اسكولر" للاستشهادات بالبحوث العالمية.

ويحث التصنيف المؤسسات الأكاديمية في العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي على الإنترنت، حيث يعتمد على قياس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي، من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن معايير تشتمل على حجم وسعة الموقع الإلكتروني للجامعة، والروابط وعدد الشبكات الخارجية التي ترتبط بصفحات ويب الجامعة، وظهور موقع الجامعة بالمواقع الأخرى، وعدد البحوث المنشورة بأفضل مجلات عالمية، وكذا الإشارات إليها.