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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لتعزيز التعاون.. وفد الجامعة الصينية يتفقد مركز البحوث الزراعية بمصر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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  قام وفد الجامعة الصينية للعلوم الزراعية اليوم بزيارة الى مركز البحوث الزراعية للتعرف على إمكانيات المركز وبحث آفاق التعاون المستقبلي في البحوث التطبيقية .

وقام الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز بتقديم عرض توضيحي لدور مركز البحوث الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية في مصر وكذلك استنباط أصناف وهجن جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الخضر قادرة علي التكيف مع التغيرات المناخية وتحمل الملوحة والجفاف.

وأوضح رئيس المركز دور المعاهد والمعامل التابعة للمركز في تحقيق الأمن الغذائي المصري والصادرات الزراعية المصرية.

وقال "عبد العظيم" ان هدف الزيارة التعرف علي إمكانيات مصر البحثية وفتح افاق جديدة للتعاون المستقبلي في مجال البحث العلمي  التطبيقي  وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانب المصري والجانب الصيني في مختلف المجالات الزراعية فى ضوء توجيهات وزير الزراعة خلال اجتماعه مع الوفد الصيني.

 كما أكد رئيس المركز علي أهمية التعاون المشترك مع الجانب الصيني ورغبته في التعرف علي الخبرات الزراعية المصرية وأشار  إلى ضرورة تواجد الخبرات الصينية داخل مركز البحوث الزراعية والتمهيد لتوقيع عدد من البروتوكولات مع الجانب الصيني في المجالات الزراعية خاصة استنباط أصناف وهجن التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية.
وفي ختام الزيارة اشاد الوفد بالزيارة وإمكانيات مركز البحوث الزراعية العلمية والبشرية.
وكان وزير الزراعة كان قد التقى في وقت سابق بالوفد العلمى الصيني في حضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبحث معهم سبل تعزيز التعاون العلمى في مجال استنباط الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور للمحاصيل الاستراتيجية 

الأمن الغذائي الصادرات الزراعية المصرية التنمية الزراعية البحوث التطبيقية