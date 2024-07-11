ads
الخميس 11 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

عقوبات أمريكية على إسرائيليين لتورطهم في أعمال عنف ضد المدنيين بالضفة الغربية

المتحدث باسم الخارجية
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عدد من الإسرائيليين بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، أن العقوبات استهدفت ثلاثة أفراد إسرائيليين بالإضافة إلى خمسة كيانات مرتبطة بأعمال العنف في المنطقة.

وأشار ميلر إلى أن من بين الأهداف التي شملتها العقوبات منظمة "لهافا"، التي يقودها بن تسيون جوبشتاين، وهو شخصية مصنفة ضمن قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة، وقد تورط في أعمال تطرف عنيفة.

إلى جانب ذلك، فرضت العقوبات على أربع كيانات استيطانية، تعود ملكيتها لأفراد حددتهم الولايات المتحدة واستخدموها كقاعدة لأعمال العنف بهدف تهجير الفلسطينيين.

الولايات المتحدة الضفة الغربية الخارجية الأمريكية