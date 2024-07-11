عقوبات أمريكية على إسرائيليين لتورطهم في أعمال عنف ضد المدنيين بالضفة الغربية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عدد من الإسرائيليين بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، أن العقوبات استهدفت ثلاثة أفراد إسرائيليين بالإضافة إلى خمسة كيانات مرتبطة بأعمال العنف في المنطقة.

وأشار ميلر إلى أن من بين الأهداف التي شملتها العقوبات منظمة "لهافا"، التي يقودها بن تسيون جوبشتاين، وهو شخصية مصنفة ضمن قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة، وقد تورط في أعمال تطرف عنيفة.

إلى جانب ذلك، فرضت العقوبات على أربع كيانات استيطانية، تعود ملكيتها لأفراد حددتهم الولايات المتحدة واستخدموها كقاعدة لأعمال العنف بهدف تهجير الفلسطينيين.