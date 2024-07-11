كسر مفاجئ يتسبب في انقطاع المياه غرب الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه اليوم الخميس 11 يوليو، في بعض المناطق غرب محافظة الإسكندرية.

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن أسباب انقطاعها، وذلك نظراً لحدوث كسر مفاجئ للخط الناقل للمياه قطر 1000 مم المغذي لرافع الدخيلة بمحطة المنشية 1، غرب الإسكندرية، وسوف تعاني المنطقة من ضعف وانقطاع المياه.

ويشمل هذا الانقطاع بعض من المناطق بالبيطاش والهانوفيل، وجاري العمل على إصلاح هذا الكسر من قبل موظفي الشركة، وسوف تعود المياه بشكل تدريجي بالضغوط الطبيعية، فور الانتهاء من عمليات التصليح، وتهيب الشركة من السادة المواطنين اخذ الاحتياطات اللازمة طوال فترة انقطاع المياه.