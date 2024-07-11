الأهلي يوافق على إعارة «ديانج» للخلود السعودي.. تفاصيل الصفقة

استقرت إدارة النادي الأهلي، على إعارة اللاعب المالي أليو ديانج نجم خط وسط الفريق إلى نادي الخلود السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واتفق مسؤولو الأهلي على انتقال أليو ديانج على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 600 ألف دولار يحصل عليها النادي الأهلي.

وكان نادي الخلود السعودي يرغب في ضم اللاعب المالي بشكل نهائي الا ان الأهلي رفض وقرر انتقال أليو ديانج على سبيل الإعارة لمدة موسم ووافق نادي الخلود السعودي على المبلغ وتم وضع بند يمنح نادي الخلود السعودي أحقية ضم أليو ديانج نهائيا مقابل 2 مليون دولار.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن انتقال أليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي خلال ساعات.