غدًا.. مهرجان يلا نرسم بنادي محافظة الفيوم الرياضي

تنظم إدارة النشاط الثقافى والفنى والإجتماعي فى نادي محافظة الفيوم مهرجان يلا نرسم، غدًا الجمعة فى السابعة مساءً بمربع 8 .

وقال إسلام حسن مدير إدارة النشاط الثقافى والفنى والإجتماعي نادي محافظة الفيوم، ان هناك برنامج المهرجان يتناول عدد من الأنشطة الفنية في الرسم والتلوين، لتنمية مواهب الأطفال وجذبهم للبرامج التثقيفية و التعرف على مواهبهم المختلفة.

دورة تدريبية مجانية في Foundation Course Preparation

كما اعلنت إدارة نادى محافظة الفيوم عن دورة تدريبية مجانية في Foundation Course Preparation يحاضر خلالها أحد معلمي اللغة الإنجليزية.

واكد مدير إدارة النشاط الثقافى والفنى والإجتماعي نادي محافظة الفيوم، أن الدورة تقام خلال يومي الأحد 14 يوليو والأربعاء 17 يوليو القادمين الساعة 8 مساء بمسرح النادي للطلاب من سن 14- 18 سنة وآخر موعد لتسجيل الحضورغدًا الجمعة 12 يوليو بإدارة النشاط الثقافي والفني بنادي محافظة الفيوم.

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