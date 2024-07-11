رسميًا.. الكويت الكويتي يضم هدف الزمالك السابق

أعلن نادي الكويت الكويتي، مساء اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع الدولي المغربي يحيى جبران، قادماً من نادي الوداد الرياضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعد جبران، البالغ من العمر 33 عامًا، أحد أبرز لاعبي خط الوسط في المغرب، حيث خاض تجارب مميزة مع فريقي حسنية أغادير والوداد البيضاوي، وحقق العديد من الإنجازات، أبرزها لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2020 مع الوداد المغربي.

الكويت الكويتي يتعاقد مع يحيى جبران

وأعلن نادي الكويت الكويتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، توقيعه مع قائد الوداد المغربي، كما أرفق الإعلان بمقطع فيديو معلقًا عليه: «المونديالي وقع».

وجاء تعاقد الكويت مع جبران في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة خارج المغرب، بعد موسم مخيب للآمال مع الوداد، لم يحقق خلاله أي لقب.

وقدم نادي الكويت لاعبه الجديد، خلال معسكر الفريق المقام في تركيا، حيث سيخوض يحيى جبران تدريبات مع زملائه في الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر، أن يشارك يحيى جبران اليوم في تدريبات فريق الكويت تحت قيادة المدرب المونتيجري نيبوشا.

يذكر أن، يحيى جبران كان أحد أهداف الزمالك، حيث كان يسعى للتعاقد معه خلال الموسمين الماضيين لتدعيم خط وسط الفريق.