«الهلالي»: عند عقد القران لا تقل هذه العبارة الشهيرة

رأى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعرف، كما في قوله: “خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين”، وبناءً على ذلك فإن المجتمع يجب أن ينضبط بعرفه وقوانينه وتراضيه، وليس بفقه أوصياء الدين.

وتابع «الهلالي» لـ «البوابة نيوز»، أن مقولة: "زوجتك نفسي أو ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله" خلال عقد الزواج خاطئة، حيث إن الله قال: "فعاشروهن بالمعروف"، ولم يقل: "فعاشروهن بالكتاب والسنة"، مشيرًا إلى أن الصحيح أن نقول: "زوجتك نفسي أو ابنتي على المعروف".