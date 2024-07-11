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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الهلالي»: عند عقد القران لا تقل هذه العبارة الشهيرة

سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي
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رأى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعرف، كما في قوله: “خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين”، وبناءً على ذلك فإن المجتمع يجب أن ينضبط بعرفه وقوانينه وتراضيه، وليس بفقه أوصياء الدين.

وتابع «الهلالي» لـ «البوابة نيوز»، أن مقولة: "زوجتك نفسي أو ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله" خلال عقد الزواج خاطئة، حيث إن الله قال: "فعاشروهن بالمعروف"، ولم يقل: "فعاشروهن بالكتاب والسنة"، مشيرًا إلى أن  الصحيح أن نقول: "زوجتك نفسي أو ابنتي على المعروف".

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