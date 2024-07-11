القرآن والولائم والحلوى.. أشهر مظاهر الاحتفال بالعام الهجري في الدول الإسلامية

يحتفل العالم الإسلامي هذه الأيام بالذكرى رقم 1446 لهجرة سيد الخلق رسول الله محمد بن عبدالله، من مكة إلى المدينة، ولكل دولة من الامة الإسلامية طريقتها فى الاحتفال بالعام الهجرى الجديد، وإليكم بعض هذه الطرق وفقًا لثقافة كل دولة .

مصر

تعد الشعب المصري من الشعوب التي تعطي اهتمام مباشر بالاحتفال بالأعياد الدينية وعلى رأسها العام الهجرى فماذا عن طريقة احتفالها قديما وحديثا

فى عهد الفاطميين كان المصريون يحتفلون بالعام الهجرى على طريقتهم من خلال نصبهم الخيام، كما يتناولون اللحوم فضلا عن أنهم يقرأون القرأن وفى ذلك يحملون البخور كما أنهم يطوفون به بالاسواق فضلا عن كونهم يخرجون الصدقات ويوزعونها على الأطفال بحيث يشترى كل منهم قطعة حلوى صغيرة فضلا عن حرص المصريين علىى إعداد الولائم الكبيرة الدسمة وهذه الولائم تحتوى على لحم الطيور والحمام والبط ذلك فى العصر الفاطمى

تونس

يحتفلون بالعام الهجرى حيث طابعهم الخاص فى ذلك حيث يقومون بإحياء تلك الذكرى بطرق مختلفة منها اذ يتخذون ذلك اليوم إجازة كما يجتمعون على ذبح الخراف ويعدون الكسكسى بالقديد او العصيدة الحارة بالبيض مع طبق الملوخية فضلا عن استخدامه للحنه والتبرك بها بوضعها على شعورهن وأديهن فضلا عن تبادل الزيارات محافظين فى ذلك على صلة الحرم .

الجزائر

يحتفل الجزائريون برأس السنة الهجرية بواسطة إعدادهم لاشهى المأكولات مثل الكسكسى والرشته والخشوخة فضلا عن تناول بعض من العجائن ذلك من ناحية ومن ناحية أخرى قد يتجلى الاحتفال فى ذكر السير النبوية العطرة وتلاوة القرآن وتقدم الصدقات .

سوريا

يتجلى احتفالهم فى تناول الحلوى عن الاستيقاظ فضلا عن صناعة الحبوب لتوزيعه على الجيران فضلا عن تبادل الزيارات وصلة الرحم

مكة المكرمة

يحتفلون أهل مكة بالعام الهجرى من خلال تلاوة الصلوات وتبادل البركات فضلا عن تناولهم للملوخية من باب التفاؤل .

فلسطين

يتجلى احتفالهم فى ممارسة بعض الطقوس الدينية مثل الإنصات لقراءة القرآن وحضور جلسات الذكر والإكثار من الأدعية وسماع سير عن الرسول وما كان بالهجرة ذلك بالنسبة لممارسة الأنشطة الدينية فضلا عن تبادل التهانى وتزين المنازل مع ارتداء الملابس التقليدية وتناول بعض من الولائم ذلك عن فلسطين قبل الحرب نصرهم الله وأعزهم بمدده العظيم بحق هذا العام الهجرى العظيم .

ماليزيا

يتجلى احتفالهم فى فى ممارسة الشعائر الدينية فضلا عن تكريم أكبر العلماء والشيوخ على مستوى العالم فضلا عن قراءة القرآن