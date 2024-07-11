لجذب الطلاب الوافدين وتعزيز روابط الأخوة.. جامعة المنصورة تزور سفارتيّ فلسطين والأردن

قامت إدارة الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة، بزيارة كل من سفارة دولة فلسطين وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك في إطار جهود جامعة المنصورة لتعزيز التعاون الدولي وجذب الطلاب الوافدين وتحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة.

فيما تضمن الوفد الدكتور المعتصم بالله مصطفى البحراوي المشرف العام على إدارة الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة، الدكتورة شيماء عبد الوهاب نائب المشرف العام لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد صلاح نائب المشرف العام لقطاع شئون الطلاب.

وقد كان في استقبال وفد جامعة المنصورة، من الجانب الفلسطيني الدكتور ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، والدكتور سليم التلولي ‎مسؤول قسم التعليم, والأنشطة الطلابية‎.

ومن الجانب الأردني الدكتور عبد الله الحراحشة الملحق الثقافي للمملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة.

وخلال الزيارة، تم التعريف بالخدمات المتنوعة التي تقدمها إدارة الطلاب الوافدين لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.

كما تم التسويق للبرامج الأكاديمية المختلفة التي تقدمها جامعة المنصورة. وكذلك استراتيجية الجامعة لرقمنة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين ومدي جاهزية الملحقيات الثقافية للانضمام للنظام الرقمي المُقترح من جانب جامعة المنصورة.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة المنصورة والجامعات في فلسطين والأردن وذلك بهدف تبادل الخبرات وتشجيع تبادل الطلاب والباحثين.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود جامعة المنصورة المستمرة لتدويل التعليم وتعزيز مكانتها على الخريطة الأكاديمية الدولية كما تعكس حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات للطلاب الوافدين وتهيئة بيئة داعمة للدراسة بجامعة المنصورة.

IMG-20240711-WA0020