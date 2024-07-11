توصيات مهمة لمؤتمر "الطب البديل والتكميلي" في بيطري قناة السويس

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لقسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، تحت عنوان "الطب البديل والتكميلي من منظور جديد".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، وبإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا حلمي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة عبد الرازق، رئيس قسم الفسيولوجيا، والدكتورة سعدية عبد الفتاح، أستاذ الفسيولوجيا ومقرر المؤتمر ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق.

شارك في المؤتمر أعضاء هيئة التدريس بقسم الفسيولوجيا ومعاونوهم، والدكتور أحمد عبد الفتاح، والدكتورة آمال مختار النحلة، نائب مدير جمعية الطب النبوي للعلوم الطبية والطب التكميلي، والدكتور عادل صيام، والدكتور سمر كامل، والدكتورة يارا أحمد.

تناول المؤتمر الذي عقد بالتعاون مع جمعية الطب النبوي للعلوم الطبية والطب التكميلي، محاضرات قدمها كل من الدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة قناة السويس، والدكتور وليد السيد محمود، أستاذ علوم وهندسة المواد بجامعة قناة السويس والحائز على العديد من براءات الاختراع المسجلة بمكتب براءات الاختراع بأمريكا.

شهد المؤتمر تقديم أربع عروض تقديمية بالإضافة إلى عشرة ملصقات بحثية.

وشارك في فعاليات المؤتمر، سواء بالحضور أو تحكيم الجلسات العلمية والعروض التقديمية، أعضاء هيئة تدريس من جامعات بني سويف والمنصورة والزقازيق.

كما شارك أعضاء التدريس ومعاونوهم من كلية العلوم (قسم الكيمياء وقسم علم الحيوان) وكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، بالإضافة إلى معهد بحوث صحة الحيوان والمعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بالإسماعيلية.

حضر المؤتمر الأطباء البيطريون من النقابة الفرعية بالإسماعيلية ونقيب الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى لفيف من الأطباء البيطريين من خريجي كلية الطب البيطري.

وشارك بالمؤتمر أيضًا أعضاء التدريس والهيئة المعاونة والطلاب من منتسبي كلية الطب البيطري.

ساهم في تنظيم وإعداد وتقديم المؤتمر نخبة من طلاب برنامج تميز الأدوية، هم: نيروز علي عطية، عبدالرحمن زكي، عاصم عبد المنعم محمد أحمد، محمد أحمد محمد أبو زيد، حنين محمد عبد النبي، سيف الإسلام إيهاب، أميرة لطفي إسماعيل، خالد جمال، ومحمد جمال القرشي.

اختتم المؤتمر بتوصيات مهمة منها:

- ضرورة استخدام الطب البديل والتكميلي تحت إشراف طبي.

- الحث على تشريع القوانين التي تقنن وتحد من الاستخدام غير الآمن للطب التكميلي بدون أي إشراف طبي.

- ضرورة إجراء أبحاث علمية ممنهجة على الطب التكميلي لمعرفة الآثار الإيجابية والضارة له.