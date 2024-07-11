بعد توليه تدريب الوداد.. هل يستنسخ موكوينا تجربة موسيماني مع الأهلي؟

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع رولاني موكوينا مدرب فريق صن داونز الجنوب أفريقي السابق.

ويقود الجنوب أفريقي موكوينا، فريق الوداد فنيًا لمدة موسمين مقبلين، خلفًا للمدرب المقال عزيز بنعسكر.

ويعتبر رولاني موكوينا، هو ثاني مدرب من صن داونز الجنوب الأفريقي، يتولى تدريب أحد فرق شمال أفريقيا، بعدما قاد مواطنه بيتسو موسيماني تدريب الأهلي خلال الفترة من 2020 حتى 2022.

ولكن بعد تعاقد موكوينا مع الوداد، هل يستنسخ تجربة موسيماني مع الأهلي، بإعادة وداد الأمة إلى منصات التتويج مجددًا؟

موكوينا

نستعرض في السطور التالية، إنجازات موسيماني مع الأهلي، قبل أن يصبح موكوينا مدربًا لفريق الوداد المغربي.

إنجازات موسيماني مع الأهلي

تعاقد النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني يوم 1 أكتوبر عام 2020 خلفًا للسويسري رينيه فايلر، قبل تجديد عقده يوم 9 مارس 2022 لمدة موسمين تاليين.

قاد موسيماني، المارد الأحمر في 97 مباراة، فاز في 65 منها، وتعادل في 22 مباراة، وتلقى الهزيمة في 10 مباريات.

أما عن بطولاته مع فريق الشياطين الحمر، فإن موسيماني حصد ألقاب 5 بطولات، هم: دوري أبطال أفريقيا مرتين، نسختي 2020 و2021، وكذلك السوبر الأفريقي مرتين، وبطولة وحيدة من كأس مصر، بالإضافة إلى تحقيق الميدالية البرونزية مرتين متتاليتين في بطولة كأس العالم للأندية.

ويعد موسيماني صاحب إنجاز تاريخي مع الأهلي، حينما أسهم في إعادة لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 لخزانة النادي بعد غياب 7 سنوات، لا سيما أن هذا اللقب انتزعه من أنياب الغريم التقليدي الزمالك.

موسيماني

في المقابل، لم ينجح موسيماني مع الأهلي في الحصول على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لصالح الزمالك، بالإضافة إلى خسارته بطولة السوبر المحلي لصالح طلائع الجيش بركلات الترجيح.

مميزات موكوينا

وعلى الجانب الآخر، كان موكوينا أحد أسباب تفوق صن داونز على الأهلي في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما قاد فريقه السابق لإقصاء أبناء قلعة التتش من بطولة دوري السوبر الأفريقي، ولكن لم يشفع ذلك له مع صن داونز لينهي النادي الجنوب أفريقي تعاقده مع المدرب صاحب الـ37 عامًا بالتراضي.

موكوينا حصد لقب بطولة دوري السوبر الأفريقي في الموسم المنقضي، بجانب أنه توج ببطولة دوري جنوب أفريقيا 3 مرات متتالية في المواسم السابقة.

وتنتظر موكوينا مهمة صعبة مع الوداد المغربي، حيث يسعى إلى إعادة بناء الفريق من جديد، واستعادة الروح المعنوية للاعبين، وتحقيق الاستقرار الإداري والفني، بعدما خرج الوداد بموسم صفري في الموسم المنصرم، لتفقد جماهير النادي الثقة في الفريق في الفترة الأخيرة، بسبب كثرة النتائج السلبية والأزمات المتكررة.

موكوينا

ويمتاز رولاني موكوينا بشخصيته القوية وأسلوبه الهجومي على أرضية الملعب، كما أنه يملك خبرة جيدة في التعامل مع اللاعبين الأفارقة، لذا من المتوقع تألق محترفي الوداد المغربي مع المدرب الجديد.