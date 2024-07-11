محمد منير: أعد جمهوري بتقديم حفل متميز في مهرجان العلمين

أكد النجم محمد منير أنه من المقرر أن يتجه الي مدينة العلمين مساء اليوم "الخميس" ، وذلك استعداداً للحفل الغنائي الضخم المقرر أن يحييه غداً "الجمعة 12 يوليو" ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية .

وأضاف الكينج محمد منير في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه يعد جمهوره بتقديم حفل متميز، وأنه سيوف يقدم كل الاغاني التي سيطلبها الحاضرين ، مشيراً إلى أنه يعشق لقاءه بجمهوره في مثل هذه الحفلات ، وأنه دائماً يتمنى إسعاد الناس ، وهذا ما يجعله في قمة سعادته.

وأشار محمد منير إلى أنه فور عودته من مدينة العلمين سوف يعكف على الانتهاء من ألبومه الجديد الذي لم يستقر بعد عن اسمه ، مؤكداً أنه انتهى بالفعل من تسجيل 6 أغنيات ، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين ، وسوف يعلن قريباً عن تفاصيل هذه الاغاني، ومن المقرر أن يضيف اليهم اغنيتين او اربعة على أقصى تقدير .

يشار إلى أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية من المقرر أن تنطلق في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، حيث تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي .