ads
الخميس 11 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء: مياه شرب نظيفة ومطابقة للمواصفات أولوية أولى

اللواء خالد مبارك
اللواء خالد مبارك - محافظ جنوب سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن توفير مياه شرب نظيفة ومطابقة للمواصفات القياسية أولوية اولى، لما لها من  مردود صحي واجتماعي وحضاري على المواطنين، مشيرا إلى أن هذا ما وجه به رئيس الجمهورية مما تستهدفه الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اجتماع محافظة جنوب سيناء 


جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، الذي عقد اليوم، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ  بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، مع المهندس حمادة ناصر رئيس جهاز مشروعات محافظة جنوب سيناء بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
ووجه المحافظ بأخذ عينات عشوائية ممثلة من مختلف المناطق ومحطات المياه بمختلف أنواعها حكومي وقطاع خاص، بشرم الشيخ  بداية من يوم السبت القادم، وإجراء تحاليل لها بالمعامل المركزية لمضاهاتها بالمعايير القياسية والتأكد من جودة مياه الشرب.
كما وجه محافظ جنوب سيناء  شكرة الى المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة "الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لجهودهم الملموسة في الارتقاء بالبنية التحتية لمرافق جنوب سيناء لاهميتها السياحية والاقتصادية.
‏وفي السياق ذاته قام رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة  بعرض مشروعات الهيئة الجاري تنفيذها بالمحافظة ومنها محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرم الشيخ طاقة  30 ألف م3/يوم ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا طاقة 5 آلاف م3/يوم، وتوسعات محطة تحلية مياه نبق بمدينة شرم الشيخ طاقة 6 آلاف م3/يوم والمأخذ البحري المغذي لمحطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها وكذلك محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ (برك الأكسدة) طاقة 705 م3/يوم.

1207129E-3712-42E5-93B3-0ED8448C5BEE
1207129E-3712-42E5-93B3-0ED8448C5BEE
98C6C2AC-6728-4BDD-BDF3-7EB23B92A19C
98C6C2AC-6728-4BDD-BDF3-7EB23B92A19C
8871E0BE-90ED-4772-8151-6B8DE5364070
8871E0BE-90ED-4772-8151-6B8DE5364070
33A1EBE3-07A0-4F48-AAA1-302AA3EC1F7C
33A1EBE3-07A0-4F48-AAA1-302AA3EC1F7C
82AF2A02-E71B-429C-AE38-B8370CC24DC1
82AF2A02-E71B-429C-AE38-B8370CC24DC1
محافظ جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء محطة تحلية مياه البحر محطة تحلية مياه محطة معالجة الصرف مدينة شرم الشيخ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي محطة تحلية شرم الشيخ جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي