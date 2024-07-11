محافظ جنوب سيناء: مياه شرب نظيفة ومطابقة للمواصفات أولوية أولى

أكد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن توفير مياه شرب نظيفة ومطابقة للمواصفات القياسية أولوية اولى، لما لها من مردود صحي واجتماعي وحضاري على المواطنين، مشيرا إلى أن هذا ما وجه به رئيس الجمهورية مما تستهدفه الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اجتماع محافظة جنوب سيناء



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، الذي عقد اليوم، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، مع المهندس حمادة ناصر رئيس جهاز مشروعات محافظة جنوب سيناء بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه المحافظ بأخذ عينات عشوائية ممثلة من مختلف المناطق ومحطات المياه بمختلف أنواعها حكومي وقطاع خاص، بشرم الشيخ بداية من يوم السبت القادم، وإجراء تحاليل لها بالمعامل المركزية لمضاهاتها بالمعايير القياسية والتأكد من جودة مياه الشرب.

كما وجه محافظ جنوب سيناء شكرة الى المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة "الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لجهودهم الملموسة في الارتقاء بالبنية التحتية لمرافق جنوب سيناء لاهميتها السياحية والاقتصادية.

‏وفي السياق ذاته قام رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بعرض مشروعات الهيئة الجاري تنفيذها بالمحافظة ومنها محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرم الشيخ طاقة 30 ألف م3/يوم ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا طاقة 5 آلاف م3/يوم، وتوسعات محطة تحلية مياه نبق بمدينة شرم الشيخ طاقة 6 آلاف م3/يوم والمأخذ البحري المغذي لمحطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها وكذلك محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ (برك الأكسدة) طاقة 705 م3/يوم.

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