محافظ البحيرة تستقبل مفتي الجمهورية.. صور

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليها منصبها الجديد.

ورحبت محافظ البحيرة، بفضيلة المفتي ، وأعربت عن سعادتها وتقديرها لحضور فضيلته لتهنئتها بمناسبة توليها منصب محافظ البحيرة ، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لفضيلة مفتي الجمهورية على هذا التقدير الطيب ، مشيدة بالدور المهم الذى تقوم به دار الإفتاء في حفظ استقرار المجتمع وتوعية أبنائه بالنهج الدينى الوسطى وتحقيق الريادة لمصر في مجال الإفتاء داخل مصر وخارجها.

من جانبه تمنى فضيلة لمحافظ البحيرة، النجاح والتوفيق في مهام عملها، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات، وإستكمال مسيرة التنمية، والتطوير داخل المحافظة.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى إنه على ثقة كبيرة فى نجاح جهود المحافظ لتحقيق التكامل، والربط بين المؤسسات التنفيذية والجهات الشريكة فى عملية التنمية داخل البحيرة، لدعم مسيرة البناء، والتطوير التي تشهدها المحافظة من مشروعات قومية ضخمة، وطفرة غير مسبوقة في مجال التنمية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من هي جاكلين عازر محافظ البحيرة الجديد؟

- تولت جاكلين عازر عبدالحليم عازر منصب نائب محافظ الإسكندرية بداية من عام 2019.

- من مواليد 13 مارس 1987 بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة.

- حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة، من جامعة الإسكندرية عام 2010، وحصلت على درجة الماجستير في طب المجتمع والصحة العامة من جامعة الإسكندرية في عام 2015.

- عملت معيدة في قسم طب المجتمع بكلية الطب في جامعة الإسكندرية من عام 2012 حتى عام 2016.

- حصلت على درجة الدكتوراه في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي في عام 2021.

- تولت منصب مساعد مدير مشروع في منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

- شاركت أيضًا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب خلال الفترة من فبراير 2018 حتى فبراير 2019.