محافظ أسوان: حلول عاجلة لمشكلات المياه والصرف بالمناطق الساخنة

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على ضرورة وضع حلول جذرية وعاجلة لمشاكل مياه الشرب والصرف الصحي، وتسخير كافة الإمكانيات لتحسين ضغوط المياه والقضاء على ضعفها وانقطاعها، وضمان انتظامها بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع المسئولين بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد، والمهندس عبد الصبور الراوي، رئيس الشركة بأسوان.

خلال الاجتماع، استعرض الراوي محاور العمل بالشركة، حيث أشار إلى أن إجمالي أطوال الشبكات في قطاع مياه الشرب يصل إلى 4,298 كيلومترًا، بكمية مياه منتجة تصل إلى 385 ألف متر مكعب يوميًا، وبنسبة تغطية 100% في مختلف المدن والمراكز. أما في قطاع الصرف الصحي، فيصل إجمالي أطوال الشبكات إلى 1,420 كيلومترًا، وكميات مياه الصرف الصحي المعالجة تصل إلى 236 ألف متر مكعب يوميًا، وبنسبة تغطية 43%.

وأكد اللواء إسماعيل كمال على التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة للإسراع في تنفيذ وإنجاز باقي المشروعات، سواء داخل قرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" أو في مختلف المناطق السكنية.

وأشار إلى أهمية توفير الاعتماد المالي لمشروع إنشاء الخزان الأرضي الجديد لمياه الشرب بسعة 12 ألف متر مكعب في أعلى منطقة بمدينة أسوان، لدعم وتحسين وتقوية مياه الشرب في مناطق وسط وغرب المدينة.

تحسين ضغوط المياه والقضاء على ضعفها وإنقطاعها

وشدد المحافظ على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات للجاهزية الكاملة لتحسين ضغوط مياه الشرب والقضاء على ضعفها وانقطاعها حتى يتم الانتهاء من هذا المشروع الحيوي، مما يساهم في القضاء على المشاكل التي تظهر في النقاط الساخنة.

ووجه بإستكمال الجهود من خلال تنفيذ حزمة المشروعات العاجلة وفقاً لخطط فنية وهندسية محكمة، للمساهمة في إنهاء معاناة المواطنين في المناطق التي كانت تعاني من الضعف والانقطاع المتكرر لمياه الشرب، ورفع قدرات المحطات والمرشحات، مع إحلال وتجديد الشبكات والخطوط للبنية التحتية بشكل كامل.

يأتي ذلك من أجل وضع الحلول الجذرية والعاجلة لمشاكل مياه الشرب والصرف الصحى ، والتعامل الفوري معها لضمان تدفق وإنتظام مياه الشرب ، والحد من شكاوى الصرف الصحى بالمناطق السكنية المختلفة ، وخاصة الواقعة على مرتفعات جبلية وفى النقاط الساخنة.