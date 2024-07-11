مصدر أمنى يكشف تفاصيل حريق محول كهرباء أسوان

صرح مصدر أمنى، بأنه في الساعة الـ 5:15 مساء اليوم نشب حريق بمحول معطل داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمحطة محولات شرق أسوان بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بأسوان وتم السيطرة على الحريق الساعة الـ 6:15 ويتم حالياً أعمال التبريد ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو وفيات ولم يؤثر الحريق على الكهرباء بالمنطقة وجارى الوقوف على أسبابه.