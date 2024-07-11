هشام إبراهيم: الاهتمام بقطاع الصناعة يأتي في أولويات الحكومة الجديدة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاهتمام بقطاع الصناعة يأتي في قمة أولويات واهتمامات الدولة، وبالتالي، فإن التشكيل الوزاري الجديد تضمن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.

وأضاف "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر عبد الستار، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن قطاع الصناعة يمكنه توفير كل ما يتم استيراده، مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي.

وتطرق إلى لقاء وزير الصناعة والنقل، مع وفد مجموعة «منصور» للسيارات، مشيرًا إلى أنه ما يتم استيراده من سيارات كثير، مشددًا على أهمية الاعتماد على الصناعة المصرية في هذا الصدد، وبخاصة أنه كان ضعيفا للغاية.

وواصل: "مصر لديها استراتيجية لتوطين صناعة السيارات داخل مصر، ولكن، بالتأكيد، فإن تطبيقها يحتاج لاجتماعات مكثفة وتنسيق وتعاون كامل مع المعنيين بالصناعة".

