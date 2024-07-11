أستاذ علوم سياسية: أمريكا شريك حقيقي لإسرائيل في الحرب على غزة

قال الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة هى الشريك الحقيقي لإسرائيل وليست حليفة لها في الحرب التي تخوضها منذ أكثر من 9 أشهر ضد قطاع غزة الفلسطيني، مؤكدًا أن الجميع متأكد من أن أمريكا وهى تقود العالم منذ أكثر من 35 عامًا بالفعل عاجزة عن كبح جماح إسرائيل وغير قادرة على لجم قادة إسرائيل.

أضاف البشتاوي، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تمارس ازدواجية واضحة المعايير بين ما تحدث به الإعلام، سواء للشارع الأمريكي أو غيره، وكأنها لا تزال راعية لحقوق الإنسان، وما يجري في الغرف المغلقة، والتي هي عبارة عن غرف مشتركة لإدارة الحرب على غزة.

وتساءل: عندما ادعت الولايات الأمريكية رفضها دخول جيش الاحتلال مدينة رفح الفلسسطينية، هو حاليا يجتاحها بالكامل، فأين هو الموقف الحقيقي من قبل الإدارة الأمريكية؟.

