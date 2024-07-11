رئيس جامعة أسيوط يعلن حصول مركزى الطب البيطرى على تجديد الاعتماد من «إيجاك»

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حصول المعمل المركزى، بكلية الطب البيطرى؛ على تجديد الاعتماد من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك)، في تقدير الأفلاتوكسين للأعلاف، والمعادن الثقيلة للأغذية؛ طبقاً للمواصفة الدولية ISO/ IEC 17025:2017، وذلك اعتباراً من ۲۰۲٤/٠٦/١، وهو ما يعد إضافة جديدة لجامعة أسيوط، والتي تؤكد مواكبتها لمعايير الجودة، والتميز، وتطبيق ثقافة الجودة داخل مؤسساتها التعليمية المختلفة؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030؛ فى تطبيق معايير جودة التعليم العالى.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط؛ أسرة كلية الطب البيطري، وفريق العمل بالمعمل المركزي؛ علي جهودهم في المحافظة علي هذا الإنجاز، والذي يعكس نجاح المعمل في تحقيق أعلى المعايير، والمواصفات القياسية الدولية، وانعكاساً لما يقدمه من خدمات بحثية متقدمة، ودوره في تعليم، وتدريب الطلاب على أحدث الأجهزة العلمية؛ حتى يستطيع خريجى الكلية؛ المنافسة فى سوق العمل بكفاءة.

جاء ذلك خلال استقباله؛ للدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتور زكريا مختار زكى أستاذ الطب الشرعى، والسموم البيطرية، ومدير المعمل المركزى.

تمّ إنشاء المعمل في عام 2009؛ بهدف تشخيص الحالات المرضية، والكشف عن الملوثات البيئية في الأغذية الحيوانية ومنتجاتها، والتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للطلاب، والباحثين، والفنيين، وإكسابهم مهارات العمل على الأجهزة المتقدمة، مضيفاً: أن المعمل المركزي حصل مؤخراً عام 2021م، وبالتحديد في 30 ديسمبر؛ على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد، وتم تقييمه طبقاً للمواصفة الدولية ((ISO/IEC 17025:2017 في تقدير الأفلاتوكسينات B1، B2،G1 ، G2 في الأعلاف، وكذلك تقدير نسب المعادن الثقيلة في الأغذية والمياه، وغيرها من المنتجات الحيوانية، والممتد حتى 29 ديسمبر 2025.

وأكد الدكتور المنشاوي، أن تجديد الاعتماد انعكاس لما يتمتع به المعمل من القدرة على تحقيق الجودة فى أساليب الأداء وتبنى المعايير التى تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، مشيرا إلى إن الجامعة تسعى إلى تطبيق نظم الجودة داخل قطاعاتها، ووحداتها المختلفة؛ بشكل متكامل، ورفع كفائتها بما يواكب آليات ومستجدات العصر؛ وذلك حفاظاً علي استدامة معايير الجودة والاعتماد داخل الجامعة، وتلبيةً لتطلعاتها، ورؤيتها المستقبلية.

ومن جهته، ثمن الدكتور جمال بدر؛ البنية التحتية القوية، والمتميزة التي تتمتع بها كلية الطب البيطري، وما تضمه من كوادر علمية متميزة، وإمكانيات متقدمة فى مختلف المجالات، وهو ما انعكس أثره في مدي إسهاماتها العلمية، والتطبيقية فى مجالات العلوم البيطرية، وزيادة قدرة الكلية على المساهمة فى خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، وهو ما يندرج ضمن أهداف الجامعة الرامية إلي تحقيق الجودة فى أساليب الأداء، والتميز فى البحث العلمي، وتبنى المعايير التى تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة مديحة درويش؛ أن المعمل المركزي يتميز بامتلاك أحدث الأجهزة، التي تخدم أكبر عدد من أقسام الكلية، والتي يصعب على القسم الواحد الحصول عليها، وكذلك إنشاء وحدة البيوتكنولوجي، والتي تقوم بتشخيص حالات الغش التجاري في اللحوم، إلي جانب التشخيص الدقيق لمسببات الأمراض، موجهةً في ذلك خالص التهنئة؛ لأسرة الجامعة، والكلية، والمعمل، علي هذا النجاح المتميز؛ والذي يعكس دعم إدارة الجامعة غير المحدود للكلية، وحرصها علي توفير كافة الاحتياجات والموارد اللازمة لها، ودعم شباب الباحثين بها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من إمكانياتها، ومواردها، في تطوير العملية البحثية، والتكنولوجية بالكلية.

ومن جانبه، أفاد الدكتور زكريا مختار: أن المعمل المركزي يؤدي دوره، من خلال ثلاثة أهداف رئيسية، وهي: أهداف بحثية؛ متمثلة في تشجيع البحوث البيئية، والنهوض بالبحوث العلمية، وذلك من خلال الأجهزة العلمية الدقيقة، وإتاحة الفرصة لجميع الباحثين والطلاب بالكلية، للاستفادة منها، وأهداف تعليمية؛ تتضمن: تنظيم حلقات عمل، ودورات، وندوات ومحاضرات تدريبية للطلاب والباحثين من داخل الجامعة، وخارجها، على تشغيل تلك الأجهزة الحديثة، والتدريب علي الأسس النظرية والعلمية الخاصة بها، وكذلك الأهداف الخدمية؛ والتي تتمثل في المساعدة في تشخيص الأمراض من خلال تحليل العينات الواردة للكلية، وتقديم الاستشارات، والدعم الفني لقطاعات المجتمع المحلي، وتقديم الدراسات الخاصة بالبعد البيئي للمشروعات.

