وزير التعليم يتفقد مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس

أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس جولة تفقدية بمدرسة المتفوقين الثانوية بإدارة عين شمس التعليمية، لاستعراض المنظومة الدراسية بالمدرسة والوقوف على المعوقات التي تواجه المدرسة والمعلمين والطلاب.

واستهل الوزير جولته بالمدرسة بتفقد الفصول وقاعات (التربية الموسيقية والمجال الصناعى والتربية الفنية والمعمل الزراعى)، مثنيا على المنتجات والأشكال الفنية لأنشطة الطلاب، بالإضافة إلى تفقد معمل (الحاسب الآلى) والمكتبة ومبنى إقامة الطلاب والذى يضم غرف سكن الطلاب والمسجد والمطعم، حيث ناقش الوزير بعض الطلاب المتواجدين عن آراءهم وملاحظتهم عن المدرسة وأسلوب الدراسة والإقامة.

كما استعرض عبد اللطيف مع عبدالله عبد المحسن مدير المدرسة معايير اختيار الطلاب والمعلمين، وعقد أيضا اجتماعا مع عدد من المعلمين والمشرفين بالمدرسة للتعرف على طبيعة الدراسة بالمدرسة ومتطلباتهم وأبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه جوانب المنظومة التعليمية بالمدرسة .

وفي هذا الإطار، أكد وزير التعليم أن مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس تضم نخبة من الطلاب المتفوقين الذين تحرص الوزارة على رعايتهم ومدهم بكافة سبل الدعم، كما ثمن دور المعلمين في المدرسة وجهودهم المبذولة مع الطلاب.