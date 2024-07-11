«قطع رقبتها».. التقرير الطبي للفتاة المصابة على يد والدها

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة فتاة على يد والدها بسبب شكه فى سلوكها.

وكشف التقرير الطبي للفتاة انها اصيبت بجرح قطعى بالرقبة وارتجاج بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا من مستشفى الوراق، أفاد بوصول فتاة مصابة والحالة العامة سيئة.

وبإجراء التحريات حول الواقعة تبين أن الفتاة المصابة تُدعى «جنا. س» وتبلغ من العمر 18 عامـًا، وقام والدها بضربها ضربًا مبرحًا بسبب تغيبها عن المنزل وشكه فى سلوكها.

جرى ضبط المتهم وتبين أنه يعمل سائقا ويبلغ من العمر 46 عامًا، بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم «كتر»، وجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من مستشفى الوراق، أفاد بوصول فتاة مصابة بجرح قطعي بالرقبة وارتجاج بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة سيئة.

وباجراء التحريات حول الواقعة تبين أن الفتاة المصابة تُدعى «جنا. س» وتبلغ من العمر 18 عامـًا، وقام والدها بضربها ضربًا مبرحًا بسبب تغيبها عن المنزل وشكه فى سلوكها.

جرى ضبط المتهم وتبين أنه يعمل سائق ويبلغ من العمر 46 عامًا، بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم «كتر»، وجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.