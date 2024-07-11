محافظ المنيا يتفقد عددًا من المواقع الحيوية والقطاعات الخدمية بملوي

ضمن جولاته الميدانية ، اختار اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، ان تكون مدينة ملوى ثانية محطاته التفقدية ، بعد مركز سمالوط مطلع هذا الأسبوع ، حيث قام المحافظ صباح اليوم الخميس، بتفقد مجموعة من المواقع الحيوية و القطاعات الخدمية المختلفة ، بدأها بزيارة لمستشفى ملوى التخصصى للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. اطلع المحافظ خلال جولته على سير العمل في الأقسام المختلفة، موجهاً الأطقم الطبية ببذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة والاهتمام براحة المرضى وتوفير كافة الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين مع الالتزام بمقومات النجاح فى المنظومة الطبية.

وشدد المحافظ، على الاهتمام بأعمال النظافة داخل المستشفى وخارجها، موجها رئيس مركز ملوى برفع أى مخلفات فى محيط المستشفى وإصلاح أعمدة الإنارة ، وأماكن الانتظار ، حفاظا على حرم المستشفى وتوفيرا لسبل الراحة اللازمة للمرضى ومرافقيهم .

تنقل اللواء كدوانى بين أقسام المستشفى وأجرى حوارات مع الأطقم الطبية وعمال المستشفى وعدد من المواطنين وسط ترحيب وحفاوة من الجميع لوجوده معهم و استماعه لمطالب بعضهم ، كما اطمئن على مخازن الأدوية والاجهزة الطبية ومدى كفاءتها والعلاجات المقدمة للمرضى فى مختلف أقسام المستشفى ومنها أقسام : الغسيل الكلوي و الطوارئ و العيادات الخارجية والأشعة والصيدلية والتغذية و المعامل و العمليات والحضانات و النساء و الولادة و القلب والرعاية المركزة و الأطفال و الحروق والجراحة .



واستعرض المحافظ مع كل من وكيل وزارة الصحة ، ومدير مستشفى ملوى التخصصى خطة تطوير المستشفى . مطالبا المسؤلين والشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من اعمالها بحد أقصى لا يتجاوز شهر من الآن، وتقديم المستشفى بعد تطويره هدية لاهالى ملوى الذين يستحقون رعاية طبية لائقة.



وسيرا على الأقدام ، ووسط ترحيب المواطنين بالمحافظ الجديد ، وتهانيهم له وفرحتهم بتواجده بينهم ، انطلق المحافظ ومرافقوه لتفقد أسواق المدينة للوقوف على توافر السلع وعدم الاحتكار والالتزام بالاسعار، إلى جانب تفقده عددا من المخابز البلدية، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من جودة ووزن ونظافة رغيف الخبز، موجها تعليماته المشددة بضرورة الالتزام بكافة مراحل إنتاج رغيف الخبز دون اخلال او إهمال ، مع الالتزام بالوزن المقرر للرغيف واتباع المواصفات الصحية.



وأكد اللواء عماد كدواني، أنه لن يدخر جهدا لتحسين مستوى الخدمات التى تقدم للمواطن المنياوى وفى مقدمتها صناعة وانتاج رغيف خبز يرضى عنه المواطن ، وانه سيتخذ كافة الاجراءات التى تحمى المواطنين من التلاعب بقوت يومهم ، مصدرا أوامره بتحرير محضر إثبات حالة لاحد المخابز البلدية لتوقفه عن الإنتاج دون عذر قهرى ، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم .



ثم توجه المحافظ إلى موقع آخر من مواقع العمل لتفقد مجمع مواقف السيارات بجوار السكة الحديد ومتابعة نسب تنفيذ أعماله الانشائية، بالاضافة الى تفقد ومتابعة الانتهاء من أعمال كوبرى مشاة الملكية البحرية بالمدينة ، موجها بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال مع الالتزام بالمواصفات المطلوبة بالجودة والكفاءة ، لدخولها الخدمة فى أقرب وقت تيسيرا علي المواطنين وتخفيفا للزحام و منعا للتكدس وتسهيلا للحركة المرورية بالمدينة .



ثم قام اللواء كدوانى بزيارة المركز التكنولوجى بملوى ، للوقوف على التسهيلات المقدمة للمواطنين فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وتيسير كافة الإجراءات على المواطنين لتشجيعهم ومعاونتهم فى إنهاء ملف التصالح وفق توجيهات القيادة السياسية وما توليه من اهتمام فى هذا الشأن.



واختتم المحافظ زيارته لملوى بعقد اجتماع مع رؤساء الأحياء والوحدات القروية مشددا على التواجد الميدانى و تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وأصدر سيادته امرا اداريا يقضي بإخطار جميع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بالمحافظة، أن تقييم الأداء خلال المرحلة الحالية يعتمد فى الأساس الأول على تمهيد الطرق و نظافة الشوارع ورفع المخلفات مع توقيع الجزاءات والعزل من الوظيفة حال التقاعس أو اداء المهام دون المستوى المطلوب مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.



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