تأشيرة شنجن بالخليج تمنح فرصة ذهبية للسياحة المصرية

يواجه المقيمون الأجانب في الخليج وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة صعوبات في حجز موعد للحصول على تأشيرة شنجن، للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب الطلب المرتفع.

وفيما يبدو فرصة للمقاصد السياحية المنافسة مثل مصر وتونس، فقد كشف استطلاع أجرته شركة VFS Global المسؤولة عن التأشيرة الأوروبية بالإمارات، إنه يجب على المقيمين الأسيويين وتحديدا الهنود والباكستانيين والبنجلاديشيين، وهم الجنسيات الأكثر شيوعًا في الإمارات، الحصول على تأشيرة شنجن للسفر إلى أوروبا في رحلات سياحة صيفية، على عكس مواطني الإمارات الذين يمكنهم زيارة المنطقة بدون تأشيرة.

ووفقًا لاستطلاع عبر الإنترنت، شمل 419 مشاركًا، فشل 65% منهم (273) في الحصول على موعد للحصول على تأشيرة شنجن هذا الصيف، مقارنة بـ 16.9% (73) ما زالوا ينتظرون موعدًا، وعلى سبيل المقارنة، تمكن 75 شخصًا أو 17.8% من الحصول على موعد للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنجن.

ويشتكي المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة من الانتظار الطويل لمواعيد تأشيرة شنجن، وتقول أشويني ميشيل، إحدى المشاركات في الاستطلاع: "تمكنت من الحصول على موعد بعد انتظار طويل، لكن الموقع كان به الكثير من الأخطاء لدرجة أنه كان علينا المحاولة أربع إلى خمس مرات لكل شخص، ولم نتمكن من الحصول على واحدة لابنتي على الرغم من المحاولات المتعددة في كل من دبي وأبو ظبي، وسيتم تحديث موقع الويب فقط عندما نصل إلى صفحة الدفع"، واضطر زوجها وابنها إلى إلغاء تأشيرتيهما بينما استلمت أشويني تأشيرتها في غضون أسبوع من تعيينها.

وأكدت الشركة، أنه يتم الحصول جميع الفرص المتاحة للتأشيرات من قبل الوكالات، وليس من قبل الأفراد، وفي الوقت الحالي ومنذ أشهر، لا توجد أماكن متاحة مباشرة على الموقع الإلكتروني لفرنسا، ولكن إذا تقدمت بطلب من خلال وكالة، فيمكنك الحصول على موعد، لذلك فالأمر واضح جدًا.

وكشف وكلاء السفر أن مواعيد تأشيرة شنجن في الإمارات العربية المتحدة محجوزة بالكامل حتى أوائل سبتمبر، وفي مارس 2024، كشفت شركة VFS Global أن المقيمين الأجانب أكثر حرصًا على التقدم للحصول على تأشيرات شنجن، وقد يكون ذلك مرتبطًا بالأحداث الرياضية الكبرى التي يتم استضافتها في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأولمبياد 2024.