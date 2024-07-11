الكشف عن موعد انضمام «مبابي» إلى تدريبات ريال مدريد الجماعية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن موعد انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي لتدريبات فريق ريال مدريد الجماعية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

انتقل مبابي إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد انضمام مبابي لتدريبات ريال مدريد

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن مبابي، سينضم إلى تدريبات ريال مدريد الجماعية في 6 أغسطس المقبل.

ويغيب مبابي عن الجولة التحضيرية لريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب مشاركته مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2024.

وودع مبابي رفقة منتخب فرنسا منذ يومين، منافسات يورو 2024 من الدور نصف النهائي، بالخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر، أن يلتحق مبابي ببعثة ريال مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد، فور انتهاء جولة الملكي التحضيرية في أمريكا.

وبذلك، ينضم مبابي إلى تدريبات الفريق، قبل أول مباراة له بقميص ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا الإيطالي، المقرر إقامتها في 14 أغسطس المقبل.

يذكر أن، كيليان مبابي يعاني من إصابة بكسر في الأنف منذ المباراة الأولى له مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2024.