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الخميس 11 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توجيه من محافظ بورسعيد بشأن ستاد النادي المصري الجديد

محافظ بورسعيد خلال
محافظ بورسعيد خلال جولته
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تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال إنشاء ستاد النادي المصري الجديد،  الذي يجرى إنشاءه في نفس موقعه القديم، يرافقه الدكتور منصور بكري، السكرتير العام، ومهندس عماد البرشه، وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد.

 

محافظ بورسعيد يوجه بالإسراع في إنشاء ستاد النادي المصري الجديد

 

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل في إنشاء ستاد النادي المصري الجديد، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء كافة الأعمال، مشددا على تواصل الجولات الميدانية لمتابعة العمل اولا بأول وتذليل أي عقبات.

واستعرض محافظ بورسعيد شرحا تفصيليا حول آخر نسب ومعدلات العمل التي شهدها ستاد النادي المصري الجديد حتى الآن، كما اطلع على الرسومات الهندسية، والمدة الزمنية المقررة للانتهاء من كافة الأعمال الانشائية.

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