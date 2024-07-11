السايس يقود حملة مكبرة لازالة تعديات البناء المخالف بقرى بنى مزار

شن اللواء احمد السايس رئيس مجلس ومدينة بنى مزار، حملة مكبرة ضمن الموجة ٢٣ لازالة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة.

واسفرت الحملة عن ازالة ١٢ حالة تعدى بالبناء المخالف منها ٧ حالات تعدى على الرى و٥ حالات حماية نيل بقري الشيخ فضل وبني صامت ونزله عمرو باجمالي مساحة ٧٣٢ متر.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ورافقا رئيس مجلس ومدينة المنيا كلا من، عاكف عبد السلام وعادل عوض نائبا رئيس المركز ورؤساء القرى وادارة الازالات وجهات الولاية .

جاء ذلك بناءا على توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بشأن الاهتمام بازالة التعديات.

