«حفاظًا على مصلحة موكلتي».. محامي شيرين يرفض التعليق على أزمتها الأخيرة

أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب والمتحدث الرسمي لها، أنه لن يعلق مطلقاً خلال الوقت الحالي فيما يخص القضية التي قامت برفعها موكلته ضد طليقها الفنان حسام حبيب ، وما يثار حول إمكانية التصالح .

وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه يتحفظ أيضاً على التعليق فيما يخص التحقيقات التي أجريت أمس مع الثنائي “شيرين وحسام”، وذلك حفاظاَ على مصلحة موكلته ، مشيراً إلى أنه لم يدل بأي تصريحات خلال الاونة الاخيرة ، حيث فوجئ بكلام منسوب إليه وهذا لم يحدث مطلقاً .

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد أمرت أمس “الأربعاء” بصرف الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب من سراي نيابة التجمع ، بعد سماع أقوالهما في واقعة اتهام طليق شيرين حسام حبيب بالتعدي عليها بالضرب ، مما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات.