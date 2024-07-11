اندلاع حريق في برج كاتدرائية في مدينة روان الفرنسية

أعلن عمدة مدينة روان الفرنسية، نيكولا ماير روسينول، عن اندلاع حريق في برج الكاتدرائية القوطية الشهيرة بالمدينة. ولم تُعرف حتى الآن أسباب الحريق.

وفقًا لتقرير قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، تم إرسال 63 رجل إطفاء مدعومين بـ33 عربة إطفاء إلى الموقع. كما تم فرض طوق أمني حول المنطقة المتضررة.

وأشارت القناة إلى أن التدابير الأمنية حول الكاتدرائية تسببت في توقف بعض وسائل النقل العام في مدينة روان.

وأكدت محافظة إقليم السين البحرية عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن المبنى تم إخلاؤه على الفور بعد اندلاع الحريق، وطلبت من المواطنين تجنب المنطقة لتسهيل عمل فرق الإطفاء والشرطة.

في الوقت الذي كان يجري فيه أعمال صيانة في برج الكاتدرائية، أشار كبير المهندسين المعماريين للآثار التاريخية، ريتشارد دوبلات، إلى أن الموقع يُعتبر معقدًا بسبب الارتفاع الكبير وهياكل السقالات الضخمة الموجودة هناك.