والد جوهرة برشلونة: لامين يامال أفضل من ميسي

واصل النجم الشاب لامين يامال جوهرة نادي برشلونة الإسباني، تألقه مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024.

وقاد لامين يامال منتخب إسبانيا للفوز على فرنسا بنتيجة 2-1، ليتأهل الماتادور الإسباني إلى نهائي يورو 2024 ويواجه منتخب إنجلترا في النهائي.

وسجل يامال هدفًا رائعًا في مرمى منتخب فرنسا، أدرك به التعادل لصالح المنتخب الإسباني، قبل أن يفوز رفاقه في مباراة نصف نهائي يورو 2024.

تصريحات والد لامين يامال

وبعد هذا التألق اللافت للأنظار، خرج والد لامين يامال، منير نصراوي، بتصريحات إعلامية مثيرة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

وقال نصراوي: «كنت أعلم أن نجلي سيصبح نجمًا في المستقبل، بالنسبة لي هو أفضل من ميسي، هو الأفضل في كل شيء، ليس فقط في كرة القدم، بل في الحب، وفي شخصيته، وفي كل شيء».

وأضاف: «لامين نضج قبل الآخرين، أشكر إسبانيا وأكاديمية لاماسيا وكل الأصدقاء والجميع على هذا».

واختتم والد لامين يامال حديثه معرب عن ثقته الكبيرة بمنتخب إسبانيا، مؤكدًا قدرته على حصد لقب بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب إسبانيا، إنجلترا في نهائي بطولة يورو 2024، يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبي في برلين.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.