محافظ جنوب سيناء يناقش مخططات مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

ناقش اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، الرسومات المعمارية التفصيلية لمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد وملحقاته الحديقة المركزية والمول التجاري والبنوك، وذلك خلال عرض الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، للوقوف علي كافة تفاصيل المشروع للوصول لأفضل وأمثل وضع للتشغيل واعادة توزيع الإدارات وتحديد خطط الصيانة الدورية، وإعداد خطة مستقبلية للتطوير.

يشار الي أن مبنى مجلس المدينة الجديد من المباني صديقة البيئة، كما يعد من المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة.

بالاضافة الي انه ليس مجرد مبنى حكومي تقليدي ولكنه مبني تفاعلي يضمن التفاعل بين متلقي ومقدم الخدمة، ويضمن رفاهية الخدمة للموظفين والمواطنين، ويسهل تقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.