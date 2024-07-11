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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"حياة كريمة".. صحة قنا تفحص 1080 حالة في قافلة طبية بقرية حجازة قبلي

قافلة طبية بالمجان
قافلة طبية بالمجان بقنا
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أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأضاف عبد الباقي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ١٠٨٠ مواطن فى عدد من التخصصات الطبية بواقع " ٢٥٢ حالة باطنة ، ٨٦ حالة أمراض نساء وتوليد ، و ٢٨٦ حالة طب أطفال ، ٢٧١ حالة عظام و ٥٠ حالة تنظيم الأسرة و ١٣٥ حالة أسنان"، وتم صرف العلاج لهم بالمجان ، وتحويل عدد ٣ حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٧١ حالة و ٤٤ حالة موجات صوتية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد ٢٧ حالة ، وإجراء خلع أسنان لعدد ٣٨ حالة بعيادة الأسنان.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .
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من جانبه أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، أنه على هامش القافلة تم عقد ١٠ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٩٦ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي ، فيروس كورونا ، السعار ، أنفلونزا الطيور ، الطفيليات المعوية والبلهارسيا) ، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ، تنظيم الأسرة ، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

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