رئيس مدينة المنيا يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق بحى غرب

تفقد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم الخميس، أعمال رفع كفاءة الطرق بحى غرب المدينة ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة المنيا.

حيث أفاد ببدأ أعمال الرصف ووضع الطبقة السطحية بشارع مضرب الأرز اليوم، ضمن الخطة الاستثمارية لمدينة المنيا، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل وتنفيذ وحدة الرصف والانشأت بالمحافظة .

رافق رئيس المدينة أحمد حسن مدير مديرية الطرق وهبة سيد مدير إدارة الرصف ورد الشئ لأصله.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية لمراكز المدن لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدينة والقرى.