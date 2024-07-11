بدأ التحويلات من وإلى كليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

وافقت اللجنة المشكلة لإدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، على بدأ التحويلات من وإلى كليات الجامعة الأهلية من الأحد 14 يوليو وحتى الخميس 18 يوليو.

هذا وقام الدكتور عادل حسن بتوضيح قواعد التحويل بدء من العام الجاري 2025/2024 على النحو التالي:

. نسبة الطلاب المحولين لا تزيد عن (5%) من العدد المقرر قبوله في الكلية المحول إليها.

. نسبة الطلاب المحولين لا تزيد عن (3%) من العدد الذي تم قبوله في الكلية المحول منها.

. استيفاء الطالب الحد الأدنى للتقدم لقطاع الكلية المحول إليها عام حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

. أن يكون مضى على الطالب عام دراسي كامل.

. إتمام إجراءات التحويل قبل بداية الفصل الدراسي المراد التحويل له.

. الحصول على موافقة الجامعة المحول منها وموافقة الجامعة المحول إليها قبل إتمام الإجراءات.

هذا وأشارت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والمشرف العام على مكتب التنسيق إلى أن مكان قبول التحويلات في المبنى الجديد بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس ويتم تحديد عدد الطلاب المطلوب تحويلهم من وإلى كليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية سواء للفرقة الأولى أو الفرقة الثانية بنسبة (5%) قبول تحويل إلى كليات الجامعة، ونسبة (3%) تحويل من كليات الجامعة.