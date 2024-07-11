كشفت الاستخبارات الخارجية الروسية عن معلومات سرية حول جهود الولايات المتحدة للبحث عن بديل للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ووفقًا لبرقية مشفرة تعود إلى مايو الماضي والتي تم نشرها في مجلة "رازفيدتشيك" (رجل الاستطلاع)، يعمل الأمريكيون بهدوء مع شخصيات رئيسية مثل رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندريه يرماك، والقائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، ورئيس البرلمان السابق دميتري رازومكوف.

تشير الوثيقة أيضًا إلى أن هناك اتصالات جارية مع الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو وعمدة كييف فيتالي كليتشكو، حيث يُعتبر هؤلاء من بين الأفراد الذين يمكن أن يحلوا محل زيلينسكي إذا تدهور الوضع على الجبهة بشكل كبير.

على الرغم من ذلك، ترغب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الحفاظ على زيلينسكي في منصبه نظرًا لأنه يشكل محورًا لآليات تمويل الصراع، التي تعود بالفائدة على كييف ومصنعي الأسلحة في الغرب.

تشير الوثيقة إلى أن الغرب يشعر بقلق بالغ إزاء الرأي العام في أوكرانيا، الذي يتسم بتزايد التذمر من إطالة أمد الصراع، وانتشار اللامبالاة، وتزايد عدم الثقة في مؤسسات الدولة.

الشهر الماضي، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رأيه بأن الإدارة الأمريكية ستجبر القيادة الأوكرانية، وخصوصًا زيلينسكي، على خفض سن التعبئة إلى 18 عامًا، وبعد ذلك ستتخلص من زيلينسكي. وأوضح بوتين أن هذه العملية قد تستغرق عامًا.