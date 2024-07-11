«إكسترا نيوز»: مصر جهزت مساعدات لغزة لكن التعنت الإسرائيلي مستمر

كشف محمد عادل، مراسل «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، آخر تطورات الأوضاع داخل قطاع غزة، وما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع.

وقال مراسل «إكسترا نيوز»، بالتوازي مع الجهود المصرية على الصعيد الدبلوماسي، وما تقوم به من مساعى رامية من أجل وقف إطلاق النيران داخل قطاع غزة، وما أجل الوصول الى هدنة داخل القطاع، وكذلك إستدانة وإنفاذ المساعدات بصفة مستمرة وبكميات كبيرة الى قطاع غزة.

وأضاف قائلًا: « المشهد هنا من أمام معبر رفح من الجانب المصري هو إستمرار هذة الجهود المصرية على صعيد تقديم المساعدات من تجهيز وتوفير كميات كبيرة من المساعدات بشكل يومي من أجل أن تنفذ هذة المساعدات الى الأشقاء داخل قطاع غزة، مساندًة ودعمًا لهم جراء المعاناة التى يمرون بها جراء هذة الحرب التى اندلعت فى القطاع منذ يوم السابع من أكتوبر ».

وتابع: «السلطات المصرية جهزت عددًا من الشاحنات المصرية محملة بأطنان من المساعدات المختلفة، ولكن التعنت الإسرائيلي لا زال مستمرًا أمام دخول المساعدات، اليوم سلطات الإحتلال لم تسمح سوى بأربع شاحنات محملة بالغاز، فى حين لم تسمح بأية شاحنات محملة بأى نوع من المساعدات سواء كانت غذائية أو إغاثية أو إيوائية أو غيرها من المساعدات لستمر العراقيل الإسرائيلية تجاه دخول المساعدات اليوم تلو الآخر».