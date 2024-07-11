الأهلي يتعاقد مع الدنماركي مادسن لقيادة فريق اليد

أعلن النادي الأهلي رسميا التعاقد مع الدنماركي ستيفان مادسن لقيادة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، خلفًا للإسباني ديفيد ديفيز الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صور للمدير الفني الجديد وعلقت عليها: مرحبا بك في نادي القرن.. ستيفان مادسن مدربا لرجال الكوماندوز.

ويصل المدير الفني الدنماركي إلي القاهرة السبت المقبل، على أن يجرى تقديمه في مؤتمر صحفي يوم الأحد.

ويقود ستيفان مادسن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي لمدة موسمين، بداية من الموسم الجديد 2024-2025، لتكون أول مهمة للمدرب الدنماركي قيادة الفريق في كأس العالم للأندية سوبر جلوب والتي تستضيفها مصر في سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يبدأ فريق يد الأهلي مرحلة الإعداد مع الفريق للموسم الجديد خلال الأسابيع المقبل قبل انطلاقة دوري المحترفين والدخول في بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب.