رفع 550 حالة إشغال ثابت ومتحرك في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

قاد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة مكبرة لإزالة المخلفات والإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالدلنجات، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والإشغالات بمناطق ( شارع صلاح سالم و الحدادين وعرابى والموقف و عبود ) رافقه خلالها اللواء وائل زغلول - رئيس مركز ومدينة الدلنجات، أسفرت تلك الحملات عن رفع 550 حالة إشغال ثابت ومتحرك .

وأكدت محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.